В Луховицах прошел праздник в честь 60-летия детского сада «Малышок»

В Луховицах прошло торжество в честь 60-летия детского сада № 11 «Малышок», который теперь является дошкольным отделением гимназии № 10. На праздничном вечере собрались педагоги, ветераны, выпускники и воспитанники, сообщили в пресс-службе округа.

Коллектив поздравил временно исполняющий полномочия главы муниципального округа Луховицы Марк Черемисов. Он отметил, что дошкольное отделение демонстрирует высокие результаты в работе – коллектив и воспитанники регулярно занимают призовые места на всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах. Также учреждение является региональной стажировочной площадкой по внедрению программы просвещения родителей и законных представителей детей дошкольного возраста.

«60 лет – это целая эпоха, наполненная детскими смехом, открытиями и теплыми воспоминаниями. Искренне желаю вам новых творческих побед, вдохновения и энергии», – выступил Марк Черемисов.

На торжестве прошло награждение. Почетные грамоты Министерства образования Московской области за многолетний плодотворный труд, успешную работу по обучению и воспитанию детей дошкольного возраста получили воспитатели Ирина Вишвякова и Марина Зубарева, учители-логопеды Надежда Егорова и Светлана Молодецкая, воспитатель Татьяна Кудрявцева. Почетными грамотами главы награждены сторож Валерий Шурмаков, младший воспитатель Олеся Редичева, дворник Алексей Глазов и рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Сергей Ротнов.

С поздравлениями также выступил председатель Совета депутатов муниципального округа Луховицы Геннадий Воронин. Он поблагодарил коллектив за работу и отметил их значимый вклад в воспитание подрастающего поколения. Почетные грамоты окружного Совета получили сотрудницы детсада Валентина Спорова, Елена Печникова и Елена Мягкова.

Украшением праздника стали творческие номера в исполнении воспитанников «Малышка».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.