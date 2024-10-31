В Луховицах почтили память жертв политических репрессий

В городском округе Луховицы в 1930–1950-е годы было репрессировано свыше 120 человек. Живых среди них осталось только около 30, которые в те годы были детьми. Большая часть из них уже не выходит из дома из-за плохого состояния здоровья. Но память о событиях, за которые государство признало свою вину, не угасла и отозвалась в сердцах участников митинга.

«Если мы не помним прошлого, то у нас не будет будущего. Мы должны помнить те времена, которые затронули и наш округ. У нас десятки жертв политических репрессий, и эта память должна побуждать к действиям, чтобы не допускать такого в будущем», — сказал глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

Луховицы входит в число немногих городов, где в память о жертвах политических репрессий установлен мемориал. Памятник открыт в 1999 году по инициативе Луховицкого общества реабилитированных жертв политических репрессий и при участии неравнодушных жителей.

Губернатор Московской области выразил слова благодарности педагогам, которые сегодня воспитывают патриотов и прививают детям любовь к Родине.

«В современном мире даже взрослому человеку порой трудно понять, где та самая истина. Спасибо педагогам, которые воспитывают новое поколение через любовь к Родине, помогают разобраться в исторических и геополитических вопросах. Одним словом, воспитывают патриотов. Вы тоже наши герои!» — написал Воробьев.