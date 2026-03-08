В Луховицах автоледи поздравили с Международным женским днем

По традиции в честь Международного женского дня на территории города Луховицы состоялась акция «Цветы для автоледи». Ее провели представители окружной администрации, местные госавтоинспекторы, активисты луховицкого отделения «Единой России» и команда 6 батальона 2 полка ДПС «Южный», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В этот раз местом базирования «Цветочного патруля» стала парковочная площадка у Аллеи Славы. По традиции сотрудники Госавтоинспекции останавливали проезжающих автоледи. Вместо проверки документов — сердечные пожелания, тюльпаны и поздравительные открытки.

«Уверен, что наш „Цветочный патруль“ поднял настроение и задал положительный настрой на предстоящие выходные. Будьте счастливы в жизни и внимательны на дороге», — сказал временно исполняющий полномочия главы м. о. Луховицы Марк Черемисов.

Акция «Цветочный патруль» проводится в Луховицах уже более 10 лет. Каждый год она становится частью поздравительного марафона в честь 8 марта.

«Женщины реагируют положительно. Многие знают, что эта акция у нас традиционная, и уже не теряются, не смущаются и с улыбкой подъезжают к нам сами», — сказал начальник луховицкого отдела Госавтоинспекции Андрей Майборода.

Женщины, которые принимали поздравления, в ответ благодарили организаторов акции за теплые слова и внимание.

«Очень приятно, когда уделяют такое внимание и сотрудники Госавтоинспекции, и администрация. Спасибо», — отметила жительница Луховиц Ирина Викторовна.

Некоторые ранее уже участвовали в акции.

«Уже не первый раз участвую в этой акции. Приятно, что у нас такие заботливые сотрудники ГАИ и администрации», — поделилась водитель Юлия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.