В Лотошине состоялись учения по тушению лесных пожаров

В Волоколамском филиале ГАУ МО «Мособллес» прошли учения, направленные на совершенствование межведомственного взаимодействия при обнаружении и тушении лесного пожара. В учениях приняли участие сотрудники Лотошинского участкового лесничества, ГАУ МО «Центрлесхоз» и ГКУ МО «Мособлпожспас», сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

В ходе учений условное возгорание было потушено с применением противопожарной техники и инвентаря. Межведомственному взаимодействию дана положительная оценка.

«Подобные учения — это отработка знаний и навыков в условиях, максимально приближенных к реальным. Они играют важную роль в деле обучения сотрудников, их подготовки к борьбе с лесными пожарами», — сказал заместитель директора Волоколамского филиала ГАУ МО «Мособллес» — лесничего Николай Колесниченко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.