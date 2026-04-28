В Лотошине наградили пожарных в честь профессионального праздника

Торжественное мероприятие ко Дню пожарной охраны прошло 28 апреля в Доме культуры Лотошина. Сотрудникам пожарных частей северо-запада Подмосковья вручили более 50 наград, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздник, посвященный Дню пожарной охраны, который ежегодно отмечается 30 апреля, состоялся в Лотошинском доме культуры. В зале собрались сотрудники пожарных частей шести муниципалитетов северо-западного Подмосковья.

Более пятидесяти наград огнеборцам вручили руководители «Мособлпожспаса», первый заместитель главы муниципального округа Лотошино Александр Шагиев и председатель совета депутатов Алексей Куликов.

«Поздравляю вас с профессиональным праздником. Ваш труд — это ежедневный подвиг, требующий невероятного мужества, самоотверженности и стальной выдержки. Желаю вам крепкого здоровья, надежного плеча товарища рядом и благополучия вашим семьям. Спасибо за безопасность нашего Подмосковья», — отметил Александр Шагиев.

Участники мероприятия почтили минутой молчания память погибших коллег. Ветеранам пожарной службы вручили памятные подарки и поблагодарили за многолетний труд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.