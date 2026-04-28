В Лосино-Петровском округе вручили партбилеты «Единой России»

Ряды партии пополнили молодые жители, предприниматели и общественники. Среди получивших билет — Ирина Толкачева, супруга участника СВО. Она приняла документ за своего мужа.

«Супруг сейчас находится в поселке Приморский, восстанавливает его. Работает с утра до ночи, продвигая нашу победу. Получить его партийный билет для меня было великой честью», — рассказала Ирина Павловна.

По данным партии, сегодня в «Единой России» состоят более 2,6 млн человек, за последние пять лет численность увеличилась на 300 тыс. человек. Также благодарность за высокие показатели в развитии первичного отделения по итогам федерального рейтинга 2025 года вручили Светлане Новоселовой.

Сергей Джеглав пожелал новым членам партии успехов в работе на благо округа и страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.