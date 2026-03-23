В Лосино-Петровском округе провели митинг в память о жертвах «Крокуса»

Митинг-реквием в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» прошел в Никольском парке Лосино-Петровского округа спустя два года после трагедии 22 марта 2024 года. Жители зажгли свечи и возложили цветы к мемориалу «Воину-освободителю времен Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Теракт в «Крокус Сити Холле», произошедший 22 марта 2024 года, унес жизни мирных жителей и стал общенациональной трагедией. Спустя два года боль утраты остается, а память о погибших продолжает объединять людей разных поколений.

В день памяти жители Лосино-Петровского округа собрались в Никольском парке у мемориала «Воину-освободителю времен Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Участники акции зажгли свечи и возложили цветы к подножию памятника. Минутой молчания почтили погибших представители администрации, общественных организаций, волонтеры, жители старшего поколения и молодежь.

«Я считаю, что мы обязаны помнить о том, что произошло. Когда мы стоим здесь, держим свечи и слышим тишину, мы показываем, что зло не сломит нас. Это нужно не мертвым, это нужно живым, чтобы быть добрее друг к другу и беречь тех, кто рядом», — поделился школьник.

Подобные митинги-реквиемы становятся не только данью уважения погибшим, но и напоминанием о ценности человеческой жизни и необходимости сохранять единство перед лицом общей беды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.