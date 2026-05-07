В Лосино-Петровском округе прошел финал игры «Зарница 2.0»

Финал муниципального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» состоялся 5 мая в Лосино-Петровском округе. В 2026 году соревнования приурочили к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Игра объединила школьников разных возрастов. Организаторами выступили «Движение Первых» и «Юнармия». В Лосино-Петровском округе «Зарница» проходит уже в третий раз и, по словам организаторов, помогает воспитывать характер, выдержку и командный дух.

В течение двух дней участники соревновались в знаниях, ловкости, силе и сплоченности. В 2026 году состязания посвятили 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Организаторы отметили, что школьники показали серьезную подготовку и уважение к памяти героев.

Победителями сезона в средней и старшей возрастных группах стали команды «Витязи 1380» Свердловской школы № 2 под руководством А. Ю. Шевелина и М. Н. Желановой, а также «Красный бобр» Православной гимназии под руководством И. С. Казакова. Они представят округ на региональном этапе.

«Пусть „Зарница 2.0“ станет для каждого ученика школой честного спорта и искреннего патриотизма!» — сказал Сергей Джеглав.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.