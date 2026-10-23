В Лосино-Петровском обустроили 30 пешеходных троп

Пешеходные маршруты на 30 локациях в Лосино-Петровском благоустроили в 2026 году по проекту «Народные тропы». Объем финансирования составил более 27 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект «Народные тропы» действует в округе не первый год. В 2026 году асфальтированные дорожки обустроили на 30 локациях — в городе, микрорайонах и отдаленных населенных пунктах.

Жители сами выбирают маршруты, которые нужно благоустроить в первую очередь. Это привычные тропы к школам, детским садам, поликлиникам и другим социальным объектам, а также к автобусным остановкам и станциям. Ежедневно ими пользуются тысячи людей.

Участие жителей позволяет направлять средства на наиболее востребованные участки. Общий объем финансирования работ составил более 27 млн рублей. Благоустройство пешеходных маршрутов планируют продолжить в 2027 году.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.