В Лосино-Петровском 14 единиц спецтехники убирали снег после апрельского циклона

В Лосино-Петровском 28 апреля устраняли последствия сильного снегопада, во время которого высота снежного покрова превысила 10 см. В округе задействовали 14 единиц муниципальной спецтехники, а энергетики оперативно восстановили электроснабжение после утренних отключений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава округа Сергей Джеглав провел еженедельное оперативное совещание, главной темой которого стала ликвидация последствий циклона. Накануне в регионе действовал «оранжевый» уровень погодной опасности, снегопад прекратился только днем 28 апреля.

Коммунальные службы подготовились к ухудшению погоды заранее. Ночью, до пика осадков, провели противогололедную обработку дорог. «Городское хозяйство» оперативно сменило навесное оборудование на технике для перехода к зимнему содержанию. В результате были приведены в порядок все 27 остановок общественного транспорта и подходы к ним, расчищены основные магистрали и проезды к социальным объектам.

Отдельно на совещании рассмотрели ситуацию с энергоснабжением. В утренние часы фиксировались отключения, однако благодаря дежурству мобильных бригад подача электроэнергии была восстановлена в полном объеме.

Также обсудили содержание 104 контейнерных площадок, которые обслуживают 26 сотрудников. «Городское хозяйство» сформировало перечень объектов для ремонта в 2026 году. Планируется замена профнастила и расширение площадок, завершить работы намерены не позднее 15 июля.

Кроме того, в округе насчитывается 186 детских игровых и 17 спортивных площадок. Подрядчик представил график уборки, вывоза мусора и приведения объектов в нормативное состояние после зимы, включая текущий ремонт и покраску.

«Продолжаем приводить округ в порядок и обеспечивать комфорт для каждого жителя», — сказал Сергей Джеглав.

Он добавил, что проверку представленных данных возьмет под личный контроль.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.