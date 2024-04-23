В Лобне заасфальтируют «народные тропы»

Народные тропы будут обустроены и асфальтированы в удобные пешеходные дорожки, передает пресс-служба администрации городского округа.

В Лобне в этом году две импровизированные «народные тропы» преобразятся в удобные пешеходные дорожки. Начать работы планируется в мае.

«Заасфальтируют проход от дворовой территории от дома 14 по улице Булычева до дома 4 по Текстильной. А также от дворовой территории по улице Циолковского, между домами 7, 7А, 9, 9А до Авиационной, 8, 10, 12», — написала глава Лобни Анна Кротова в своем телеграм-канале.

Помимо этого, в ответ на запросы жителей в ближайшее время планируется обустроить «народную тропу» в микрорайоне Луговая.

В прошлом году коммунальные службы городского округа заасфальтировали четыре тропинки, соединившие дворовые территории на Спортивной и Силикатной улицах, а также путь вдоль школы № 2 на Окружной

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.