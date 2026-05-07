В Лобне провели исторический бал для пенсионеров Подмосковья

Исторический бал в стиле эпохи императрицы Елизаветы прошел 6 мая в доме культуры «Луговая» в Лобне. Участники проекта «Активное долголетие» исполнили танцы XVIII века в костюмах того времени, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Руководитель творческого коллектива «Позитив» Любовь Корнеева вместе с участниками программы «Активное долголетие» организовала реконструкцию бала времен правления Елизаветы Петровны. В фойе дома культуры собрались 40 человек в исторических костюмах.

Гости исполнили полонез, мазурку, менуэт и другие танцы XVIII века. Атмосферу дополнили костюмы и музыкальное сопровождение.

«Каждый смог почувствовать себя гостем пышного бала времен той самой правительницы, которая обожала танцы больше всего на свете. Это было незабываемо красиво и волшебно, словно мы ненадолго стали частью другой реальности», — отметила участница бала.

Проект «Активное долголетие» реализуется в Подмосковье с 2019 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. В Лобне в нем участвуют около 3 тыс. пенсионеров, самому старшему — 92 года. Присоединиться могут мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет. Отделение работает по адресу: улица Молодежная, 4. Телефон для справок: +7 (495) 579-46-61.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.