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В Лобне продолжают благоустраивать газоны, ливневки и пандусы

Глава городского округа Лобня Анна Кротова рассказала о результатах работ по благоустройству за последние сутки. Так, на тропинке от парка Киово в сторону переезда установили 10 новых опор со светильниками. Провели второй этап строительства ливневки на Красноармейской у дома, который подтопило в весенний паводок. Об этом сообщается на сайте администрации округа.

Также специалисты покрасили шесть контейнерных площадок в районе ИЖС и помыли козырек на станции в зоне билетных касс.

«Выявили несколько дефектов, некоторые уже устранили. До конца недели поменяем один лист поликарбоната», — отметила Анна Владимировна.

Также накануне отремонтировали пандус на Физкультурной, 4 и подключили второй туалет в парке Москвич.

На улице Ленина, 27 восстановили газоны, которые были повреждены техникой в ходе зимнего содержания. На улице Чехова привели в порядок газон. На улицах Булычева, 14, Борисова, 14/2 и Крупской, 20 отремонтировали резиновое покрытие.

Уделили внимание и мемориалу «Зенитное орудие». Там высадили цветы, промыли территорию. В сквере Защитников Москвы обустроили клумбы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству. Лидерами являются Москва и Санкт-Петербург.

«Мы — большая территория, 43 тыс. кв. км, занимаем 3 место, потому что 5-6 лет назад мы услышали серьезный запрос от жителей на благоустройство: скверы, общественное пространство, парк, лесопарк — все это меняет качество жизни, когда выглядит соответствующим образом», — сказал Воробьев.