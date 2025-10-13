В Лобне после капремонта открыли Дворец детского и юношеского творчества

В микрорайоне Красная Поляна Лобни состоялось торжественное открытие Дворца детского и юношеского творчества «Планета талантов» после капитального ремонта. В церемонии открытия приняла участие глава муниципалитета Анна Кротова. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе ремонта, который охватил здание площадью почти 1000 кв. м, были выполнены фасадные и кровельные работы, благоустроена входная группа. Полностью заменены все инженерные системы: электроснабжения, водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции и кондиционирования. Для занятий закуплена новая современная мебель и оборудование.

Как отметила в своем Telegram-канале Анна Владимировна, теперь в учреждении созданы комфортные и вдохновляющие пространства для развития способностей детей и подростков. Модернизация учреждения откроет перед юными лобненцами новые возможности для творчества и интеллектуального роста, сделав их досуг еще более интересным и насыщенным.

В ближайшее время работы по благоустройству будут продолжены на прилегающей территории, где планируется оборудовать площадку для лазертага, полосу препятствий и установить малые игровые формы.

Дворец детского и юношеского творчества «Планета талантов» находится по адресу: г. Лобня, ул. Булычева, дом № 7.

