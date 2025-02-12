В Лобне открыли прием заявок на конкурс красоты

В городском округе Лобня анонсирован конкурс красоты и талантов среди женщин «Мисс и Миссис Лобня-2025». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Организатор конкурса –руководитель Автономной некоммерческой благотворительной организации «Центр помощи многодетным семьям «Многомама Лобня», и филиала международного модельного агентства Umbius, мама 11 детей Марина Чуракова.

По словам Марины Васильевны, главные цели конкурса: раскрытие творческого, социального и интеллектуального потенциала жительниц муниципалитета; популяризация ценностей семьи, материнства и детств, а также формирование позитивного и многогранного образа женщины России.

Принять участие в конкурсе могут жительницы Лобни: девушки от 18 до 30 лет — в категории «Мисс» и женщины от 18 до 45 лет, если у них есть муж и/или дети, — в категории «Миссис».

Заявки на участие принимаются по телефону 8 903 244 61 20. Финал конкурса пройдет 30 марта на сцене ДК «Чайка».

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