В Лобне открыли первую очередь производственно-логистического кластера

Площадь нового современного кластера сейчас составляет более 24 тыс. кв. м и соответствует высоким стандартам А+ в коммерческой недвижимости. Здесь будет осуществляться полный цикл логистических операций — приемка, хранение, комплектация и отгрузка продукции.

На данный момент начат второй этап строительства в ходе которого планируется возвести три дополнительных блока к существующему корпусу и два новых здания. После полного завершения работ в 2027 году общая площадь производственно-логистического комплекса составит более 90 тыс. кв. м.

Общий объем инвестиций в проект, по словам Кротовой, составит порядка 5 млрд рублей. На базе комплекса планируется создание 630 новых рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.