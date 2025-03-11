В Лобне открыли мемориальную доску ветерану ВОВ

В городском округе Лобня состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь Василия Михайловича Борисова, ветерана Великой Отечественной войны и первого директора школы № 4. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Василий Михайлович был не только выдающимся педагогом, но и активным общественным деятелем. Он занимал должность депутата совета депутатов Лобни и всегда старался помогать людям.

Его дочь, Галина Леонтьева, является почетным гражданином города Лобня. Несколько лет назад она выпустила книгу «Этот бой все идет», в которой собраны стихи и воспоминания об отце. Книга была подарена Галиной Васильевной главе городского округа Анне Кротовой.

«Дети Василия Михайловича, внуки и правнуки бережно хранят воспоминания о своем родном человеке, замечательном учителе, посвятившем свою жизнь воспитанию и образованию подрастающего поколения. Мне выпала честь вместе с ними открыть мемориальную доску», — сказала глава муниципалитета.

В этом году Василию Михайловичу Борисову исполнилось бы 99 лет.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.