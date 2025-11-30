В Лобне для матерей бойцов СВО провели мастер-класс ко Дню матери

Глава городского округа Лобня Анна Кротова поздравила матерей участников специальной военной операции с Днем матери. Для них организовали мастер-класс в гончарной студии «Лунный кот», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Мероприятие прошло в теплой и дружелюбной атмосфере. Участницы мастер-класса создавали новогодние украшения из глины своими руками.

Анна Кротова обратилась к матерям с благодарностью за их мужество, стойкость и любовь, пожелав крепкого здоровья и душевного тепла.

Глава города наблюдала за процессом создания игрушек и отметила важность поддержки матерей бойцов. В своем телеграм-канале она поздравила всех матерей, подчеркнув, что для детей они всегда остаются самыми любимыми и ценными.

Студия «Лунный кот», где проходило мероприятие, была открыта Анной Кротовой ранее. Помещение стало новым отделением центра досуга «Восточный». В студии обновили инженерные системы, провели отделку, заменили сантехнику, установили новую мебель и оборудование, включая муфельные печи. Пространство располагает всеми необходимыми ресурсами для занятий гончарным ремеслом и находится на улице Калинина, 13.

