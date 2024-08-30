В Лобне дети-сироты получили сертификаты на приобретение жилья

Проект по обеспечению жильем детей-сирот реализуется Лобне при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. По нему дети по достижении совершеннолетия получают денежный сертификат, на который могут приобрести понравившийся жилой объект на территории региона.

На этот раз документ из рук главы муниципалитета получили четверо ребят. Вместе с детьми на церемонии вручения сертификатов присутствовали их опекуны.

До конца года жилищные сертификаты в Лобне получат еще трое детей.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.