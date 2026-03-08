В Люберцах впервые проходит чемпионат по пневматической стрельбе

Фото - © Сегодня интерес к этому виду спорта очень высокий, несмотря на его сложность./Наталья Лымарь

На площадке Дворца спорта «Триумф» в Люберцах впервые стартовал Чемпионат Московской области по пневматическому оружию, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Свою меткость сегодня покажут 120 спортсменов из восьми регионов России.

Александр Киселев приехал из Нижнего Новгорода. Стрельбой начал заниматься с 11 лет. Говорит, что когда в первый раз попал в спецтир понял, что это его вид спорта.

Сейчас ему 16 лет. Среди успехов — четвертое место на первенстве России по стрельбе из пневматического пистолета. Мечта — стать мастером спорта, тренером и вывести команду Нижегородской области на пьедестал Первенства России.

По словам руководителя Федерации практической стрельбы отделения Московской области Бориса Крейндлина, сегодня интерес к этому виду спорта очень высокий, несмотря на его сложность. Здесь и координация движений, и физическая подготовка, и высокие умственные способности, сосредоточенность и осознанность в моменте принятия решения. Спортсмен должен точно и быстро поразить более 200 мишеней в десяти различных упражнениях.

Соревнования будут проходить в две смены. Итоги подведут вечером в конце насыщенного спортивного дня. Победители из Московской области войдут в сборную региона по стрельбе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.

Текст, медиа Наталья Лымарь