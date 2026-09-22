В Люберцах с начала года отремонтировали 48 подъездов

В городском округе Люберцы с начала 2026 года отремонтировали 48 подъездов, всего в план включены 164 подъезда в 59 многоквартирных домах. Ход работ в доме на улице 60 лет Победы проверил глава округа Владимир Волков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Люберцы продолжается программа ремонта подъездов. С начала 2026 года работы завершили в 48 подъездах.

До конца года планируется обновить 164 подъезда в 59 многоквартирных домах. Специалисты также ведут ремонт еще в 76 подъездах.

Глава округа Владимир Волков вместе с жителями проверил качество работ в доме № 10А на улице 60 лет Победы в поселке Октябрьский. В здании ремонтируют 11 подъездов: проводят штукатурные и окрасочные работы, обновляют входные группы, включая двери и ступени.

Управляющая компания заменяет обычные домофоны на умные. Через мобильное приложение жители могут узнать, кто пришел, и дистанционно открыть дверь. Такие домофоны уже установлены более чем в 60% домов, которые обслуживает управляющая компания.

Полный перечень подъездов, включенных в план ремонта на 2026 год, опубликован на сайте люберцы.рф.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.