В Люберцах расчистили подъезды к поликлинике

Коммунальщики в Люберцах расширили проезжую часть на улице Власова и расчистили подъезды к поликлинике.

Работа по уборке снега в Люберцах продолжается даже ночью. Сегодня с последствиями снегопадов справились на улице Власова. От снега освободили проезды и парковочные карманы для доступа к медицинскому учреждению, а также расчистили остановку напротив поликлиники.

Сначала лаповый погрузчик счищает снежные массы, которые накопились у обочин дорог, за ним следует самосвал. Постепенно машина заполняется снегом, ее тут же сменяет следующая.

По словам специалистов ОКБ ЖКХ, на полную очистку улицы уходит 4-5 часов, время зависит от состояния снега — спрессованный убирать сложнее. Весь собранный снег в конечном итоге вывозится на снегобазу для последующей утилизации.

В период снегопадов техника и люди работают и днем, и вечером, и ночью, но не все жители это понимают. Коммунальники призывают к взаимному уважению: вовремя убирать автомобили с улиц, где идет уборка снега, чтобы обеспечить беспрепятственный подъезд к социально важным объектам, таким как поликлиника. После работы погрузчика на улицу выходят трактора для более тщательной уборки территории.