В Люберцах расчищают от снега улицу Воинов-Интернационалистов

Коммунальные службы утром 19 февраля вышли на уборку снега на улице Воинов-Интернационалистов в городском округе Люберцы. С 7:00 бригада рабочих и спецтехника очищают тротуары и остановки возле социальных учреждений после сильного снегопада.

Синоптики предупреждают, что текущий снегопад может стать одним из самых мощных за сезон. С раннего утра на улице Воинов-Интернационалистов, у дома № 6, работают пять человек, минипогрузчик и самосвал. В первую очередь коммунальщики приводят в порядок остановки и пешеходные зоны, чтобы жители могли безопасно добраться до работы и социальных объектов.

На бригаде — 16 улиц и 40 остановок. Этот участок считается одним из самых сложных в округе. После уборки снега поверхности обрабатывают песком и противогололедными смесями, чтобы снизить риск травм.

«Унывать некогда. Работаем и ждем весны. А пока она не пришла, снег нам не помеха. Когда видишь, что люди улыбаются и говорят спасибо, сразу прибавляется сил», — сказала дорожный рабочий Ирина.

По словам сотрудников, зима в этом году выдалась непростой, однако темп работ снижать не планируют.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.