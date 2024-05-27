В Люберцах прошел III Пасхальный фестиваль

В Центральном парке городского округа Люберцы при поддержке Епархиального отдела по делам молодежи и Люберецкого благочиния состоялся Третий Пасхальный фестиваль, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Пасхальный фестиваль Подольской епархии стал доброй традицией в Люберцах. Гости Центрального парка на протяжении всего дня могли стать участниками мастер-классов по лозоплетению, гончарному промыслу, кузнечному делу, все желающие могли попробовать себя в роли звонаря. Насыщенную программу подготовили наши учреждения культуры, спорта и молодежи: состоялся хоровой фестиваль, работали военно-патриотическая и спортивная площадки, состоялась эстафета «Большие гонки» и «Форт Боярд», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он подчеркнул, что завершился III Пасхальный фестиваль Подольской епархии «От древности до современности» традиционным балом.

«Искренне благодарен организаторам в лице архиепископа Подольского и Люберецкого Аксия за выбор нашего округа для проведения такого знакового мероприятия. А всех люберчан еще раз поздравляю с праздником Светлой Пасхи! Добра и благополучия вам и вашим близким», — добавил Волков.

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