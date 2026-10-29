В Люберцах начали проводить лекции о защите подростков от вербовки

Школьники и педагоги Люберец посетили первые лекции «Вербовка. Как не стать жертвой манипуляций» в школе «Созвездие» и Люберецком дворце культуры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Серию встреч организовали по инициативе комитета семей воинов Отечества Московской области и Российского общества «Знание». Люберцы стали первой площадкой проекта в Подмосковье. В дальнейшем лекции планируют провести в других муниципалитетах региона.

Руководитель штаба комитета семей воинов Отечества городского округа Люберцы Наталья Лежнева обратилась к ученикам и педагогам с приветственным словом и подчеркнула важность защиты подростков от угроз в цифровой среде.

«Интернет подарил безграничные возможности для общения и развития, но вместе с тем открыл двери для тех, кто ищет легкой наживы и использует чужую неопытность в преступных целях», — отметила Наталья Лежнева.

Лектор общества «Знание» Дарья Смирнова на конкретных примерах разобрала схемы вербовки и способы психологического воздействия. Она рассказала, как распознать опасное общение в социальных сетях, мессенджерах и онлайн-играх.

Школьникам объяснили, что вербовщики редко сразу предлагают совершить противоправные действия. Сначала они завоевывают доверие: представляются друзьями или наставниками, предлагают помощь, легкий заработок или особый статус. Затем переводят переписку в закрытые чаты и переходят к давлению, угрозам и шантажу, в том числе с использованием личной информации.

Участники также обсудили манипуляции чувством вины и патриотическими убеждениями, с помощью которых злоумышленники вовлекают подростков в преступления. Школьникам напомнили об установленной законом ответственности за противоправные действия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.