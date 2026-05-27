В Люберцах ликвидировали 11 очагов сжигания отходов с начала года

Рейды по выявлению нарушений природоохранного законодательства продолжаются в городском округе Люберцы. С начала 2026 года специалисты устранили 11 очагов несанкционированного сжигания отходов, в том числе в промзонах Дзержинского и деревни Мотяково, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во вторник, 26 мая, сотрудники управления по охране окружающей среды администрации провели рейд в промзоне города Дзержинский. Там выявили факт несанкционированного сжигания отходов и обнаружили печь, оборудованную для этих целей.

«По результатам рейда обнаружено несанкционированное сжигание отходов и печь, оборудованная для этих целей. С собственником проведена беседа о недопустимости подобных нарушений природоохранного законодательства РФ. Печь была снесена», — отметил начальник управления по охране окружающей среды администрации Иван Тарасов.

Ранее в ходе совместного рейда с государственным инспектором министерства экологии Московской области в промышленной зоне деревни Мотяково также зафиксировали сжигание отходов. Очаг возгорания ликвидировали, на собственника участка составили протокол об административном правонарушении.

В администрации напомнили, что за сжигание отходов открытым или закрытым способом предусмотрена административная ответственность по статье 8.2 КоАП РФ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что нужно организовать работу по наказанию ответственных за несанкционированные свалки.

«Я считаю, что очень важно организовать работу по наказанию тех, кто допускает такое безобразие (несанкционированные свалки — ред.). <…> Убирать мусор мы будем, безусловно, но согласитесь, что такие поступки и такие навалы мусора — это что-то несоответствующее духу времени. Я считаю, что тоже важно на это обратить внимание», — сказал Воробьев.