В Люберцах 17 мая пройдет экоакция по очистке берегов водоема

Жители городского округа Люберцы могут принять участие в экологической акции «Вода России» по очистке берегов Дзержинского карьера (г. Дзержинский, г. о. Люберцы), которая состоится 17 мая, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Уважаемые жители городского округа Люберцы! 17 мая в 11.00 в г. Дзержинский на берегу Дзержинского карьера состоится ежегодная экологическая акция «Вода России» («Берег добрых дел»). В этом году мы проведем отбор проб воды в карьере и сразу же сделаем анализ на качество, расскажем и покажем, как это делается всем участникам», — отметил глава округа Владимир Волков.

Он добавил, что инвентарь для уборки, брендированную продукцию, питьевую воду и хорошее настроение получит каждый участник.

Акция «Вода России» («Берег добрых дел») проводится ежегодно с 2014 года, с каждым годом в ней все больше участников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что нужно продолжать очистку водоемов региона.

«Большой запрос на отдых возле водоемов, прогулок. Мы почистили большое количество водоемов», — добавил он.

Также Воробьев отметил важность после очистки продолжать поддерживать чистоту и реализовывать далее программу.