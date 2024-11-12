В Люберцах 16 ноября пройдет экоакция «РазДельный Сбор»

В Центральном парке Люберец 16 ноября пройдет экологическая акция по сбору отходов «РазДельный Сбор». Волонтеры будут ждать всех желающих за зданием администрации округа с 12:00 до 15:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сбор отходов производится по списку экологического центра «Собиратор». Всем пришедшим волонтеры помогут разобраться в маркировках вещей, а также в общих правилах раздельного сбора мусора.

Кроме того, в рамках экологической акции будет организован фримаркет — обмен хорошими вещами. Вы можете принести одежду, игрушки, обувь, школьные принадлежности, книги, развивающую литературу, промтовары.

Участники и волонтеры акции «РазДельный Сбор» получат поощрительные баллы сети магазинов «ВкусВилл».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.