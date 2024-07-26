В лесу Рузского округа нашли склад патронов

На территории государственного лесного фонда в Рузском городском округе, вблизи деревни Жолобово, сотрудники ГАУ МО «Центрлесхоз» при выполнении санитарно-оздоровительного мероприятия обнаружили в земле склад патронов времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Старший участковый лесничий Рузского участкового лесничества Максим Боровков проинформировал о случайной находке экстренным службам, вызвал на место сотрудников полиции, саперов и спасателей, которые незамедлительно приехали, выкопали и изъяли боеприпасы.

«Отзвуки войны до сих пор слышны в подмосковных лесах: время от времени вскрываются «тайники», свидетельствующие о былых сражениях и подвигах наших предков», — отметил старший участковый лесничий Рузского участкового лесничества Звенигородского филиала ГКУ МО «Мособллес» Максим Боровков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.