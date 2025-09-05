В лесничестве Орехово-Зуева продолжаются санитарно-оздоровительные мероприятия

На территории Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» ведется активная работа по поддержанию санитарного состояния лесного фонда. В настоящее время санитарно-оздоровительные мероприятия проходят на территории Северного участкового лесничества, в квартале 97 вдоль Горьковского шоссе. Здесь на площади 4,2 гектара организована уборка неликвидной древесины, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Уборка неликвидной древесины проводится с целью повышения устойчивости лесных насаждений к неблагоприятным природным и биологическим факторам, а также для предотвращения распространения вредителей и болезней леса. Данные работы способствуют улучшению общего состояния леса, снижению пожарной опасности и сохранению лесного массива

«Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий — важная часть комплексной работы по сохранению здоровья леса. Уборка неликвидной древесины позволяет обеспечить устойчивое развитие лесных насаждений, а также предотвращает возникновение очагов распространения болезней и вредителей», — сказал старший участковый лесничий Северного участкового лесничества Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» Руслан Виденкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.