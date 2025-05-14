В лесхозе Подмосковья необходим системный подход к решению накопившихся проблем

В Мособлдуме прошла открытая трибуна, посвященная актуальным вопросам по уходу за лесами в Московской области. Провел мероприятие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Парламентарий отметил, что долгое время леса были в федеральном подчинении.

«Из-за отсутствия должного ухода накопилось очень много проблем. Это страшные лесные и торфяные пожары 2010 года, жук-короед и захламление лесов. Это обрывы электропроводов, вызванные падением тысяч деревьев после «ледяных дождей». Чтобы коренным образом изменить ситуацию, в 2012 году регион отстоял передачу лесов в ведение Подмосковья. С тех пор мы делаем все, чтобы сохранить наши «зеленые легкие», — отметил Брынцалов.

Леса Московской области занимают 42% территории региона. Возрастная структуру леса: 44% — средневозрастные и приспевающие леса, требующие профилактических мероприятий — ухода, и 42% лесов — спелые и перестойные насаждения, что при высокой антропогенной нагрузке создает серьезные риски и требует уже реабилитационных мероприятий.

Отличительной особенностью Московского региона является большая рекреационная нагрузка на леса, что затрудняет своевременное проведение рубок ухода за лесом, проведение которых к тому же осложняется негативной реакцией общественности.

«Состояние подмосковных лесов сегодня — требует решительных действий. Мы подготовили комплексную модель лесного хозяйства «Здоровый и чистый лес», которая предлагает системный подход к решению накопившихся проблем. Ведение интенсивного лесного хозяйства в регионе — не просто назревшая необходимость. Чтобы получить здоровый и чистый лес, необходимо управлять им как живым активом, а не складом дров», — отметил в своем выступлении исполняющий обязанности председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

После выступления специалистов на свои вопросы получили ответы более 20 жителей региона, представители общественных организаций, экологические волонтеры и другие участники мероприятия. Многочисленные вопросы, поступившие в онлайн формате, взяты на контроль Алексеем Ларькиным и в ближайшее время на них будут даны ответы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.