В лесах Подмосковья продолжаются сплошные санитарные рубки

В Московской области проводятся сплошные санитарные рубки на площади более 138 га для улучшения состояния лесных насаждений и борьбы с вредителями, при этом лидируют Звенигородское, Бородинское и Ступинское лесничества.

«Сплошные санитарные рубки — это санитарно-оздоровительное мероприятие, которое проводится, когда зараженные вредителями или сухостойные деревья составляют большее количество на лесном участке. На данный момент работы проводятся во всех лесничествах Московской области, сплошная санитарная рубка проведена на площади более 138 га», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Лидеры по выполненным работам: Звенигородский (33,03 га), Бородинский (20,11 га) и Ступинский (15,29 га) филиалы ГАУ МО «Мособллес».

Санитарно-оздоровительные мероприятия проводятся с целью улучшения состояния лесных насаждений, снижения угрозы распространения вредных организмов, борьбы с вредителями и болезнями леса, обеспечения целевых функций насаждений, а также снижения ущерба от неблагоприятных факторов: огня, погодных условий и почвенно-климатических воздействий.

Вид санитарно-оздоровительного мероприятия зависит от степени повреждения насаждения; его определяет инженер-лесопатолог. Это может быть уборка неликвидной древесины, выборочная или сплошная санитарная рубка. Особое внимание уделяется участкам, расположенным рядом с населенными пунктами, социально значимыми объектами, а также вдоль автомобильных дорог.

После проведения сплошных санитарных рубок на участках выполняются лесовосстановительные работы — высаживаются сеянцы молодых деревьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.