В лесах Подмосковья продолжаются сплошные санитарные рубки

В Подмосковье продолжаются сплошные санитарные рубки – они необходимы для удаления погибших и больных деревьев, предотвращения распространения вредителей и снижения пожарной опасности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Рассказываем, где проходят рубки.

Муниципальный округ Истра

Филатовское лесничество – 1 га (д. Матвейково);

Новоиерусалимское – 0,1 га и 0,4 га (д. Рычково);

Наро-Фоминский городской округ

Дороховское – 0,5 га (д. Усадково, Рузский г.о.);

Литвиновское – 0,8 га (д. Таширово).

Муниципальный округ Шатура

Шатурское лесничество – 0,8 га, 2,4 га, 3,6 га (д. Тархановская).

Муниципальный округ Егорьевск

Пригородное – 1,3 га (д. Зиреево).

Волоколамский муниципальный округ

Судниковское – 0,12 га (д. Каменки).

Сергиево-Посадский городской округ

Сергиево-Посадское – 0,4 га (СНТ «Елочки»);

Хотьковское – 0,4 га (д. Варавино).

Городской округ Клин

Краснополянское – 0,1 га, 0,1 га, 0,5 га (д. Мышецкое, Химки).

Можайский муниципальный округ (Бородинское лесничество)

От 0,12 до 4,5 га в районе деревень:

Малое Тесово, СНТ «Солнечный-235»;

Красновидово, СНТ «Красная поляна»;

Дальнее, Губино, Балобново и др.

Удаление аварийных деревьев снижает риски падения на дороги и инфраструктуру населенных пунктов. Кроме того, таким образом проводится борьба с короедом и болезнями, что предотвращает гибель здоровых участков леса, и производится профилактика пожаров.

После рубок на этих участках будет проведена высадка новых деревьев.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.