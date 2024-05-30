В лесах Подмосковья появились новые грибы

Микологи и любители тихой охоты уверяют, что с приходом теплой погоды в лесах Подмосковья выросли новые грибы. Так, на опушках можно отыскать весенние и луговые опята, дождевики и майские грибы, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«Подмосковье богато представителями грибного царства. В разные времена года, при определенных погодных условиях в лесах появляются грибы. Многие привыкли считать, что они появляются только к концу лета — началу осени, однако такое мнение ошибочно, ведь некоторые виды могут произрастать зимой в период оттепелей, а другие весной», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Сейчас в лесах региона можно отыскать весенние и луговые опята, дождевики, майские грибы, вешенки, строчки, сморчки и саркосцифы. Однако при поиске грибов специалисты советуют соблюдать осторожность, ведь некоторые виды можно спутать с несъедобными, а также по неопытности и незнанию сорвать краснокнижный. Чтобы не наделать глупостей перед тихой охотой рекомендовано ознакомиться с редкими видами, заглянув в Красную книгу Московской области, а также в справочник-определитель. При малейшем сомнении лучше оставить гриб в покое, чтобы не навредить ни себе, ни природе.

Минэкологии напоминает, что недавно специалистами фонда «Верховье» в лесах Можайского городского округа было зафиксировано неизвестное ранее место произрастания саркосомы шаровидной — редкого вида грибов, занесенного в Красные книги Российской Федерации и Московской области, который ранее уже обнаруживали в памятнике природы «Сложный ельник со сфагновым болотом» в Волоколамском городском округе.

«Как говорится, если не знаешь, то не бери. Это простое правило касается всех жителей нашего региона. Ведь многие беды происходят из-за незнания, но сильного желания. Тихая охота — дело занятное и интересное, но она должна быть безопасна, как для жителей, так и для объектов природы. Распространенные виды грибов собирать можно, единственное нужно хорошо разбираться в том, что съедобно, а что нет, а вот редкие виды класть к себе в лукошко запрещено, за это можно получить штраф», — напомнил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.