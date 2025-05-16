В Ленинском округе стартовали работы по комплексному благоустройству дворовых территорий

«Приоритетом нашей работы всегда было и остается создание комфортной жизни для граждан, улучшение внешнего вида районов и прилегающих территорий, а также установка современных игровых площадок для детей. В настоящее время мы приступили к обновлению восьми дворовых территорий, где будет заменено асфальтовое покрытие, в том числе на парковках и проездах. В планах на этот год — благоустройство шестнадцати подобных зон. Мы рассчитываем завершить все запланированные работы раньше установленного срока», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

По ряду адресов, включая поселок Развилка, Новодрожжино, рабочий поселок Боброво, и Горки Ленинские, проводятся работы по укладке двухслойного асфальтобетонного покрытия на тротуарах и пешеходных дорожках. Кроме того, ведется ремонт проездов и парковочных мест с применением горячих асфальтобетонных смесей. В городе Видное на улицах Заводской и Школьной выполняется удаление старого асфальта и демонтаж бордюрного камня.Все запланированные работы по остальным адресам планируется завершить до конца осени текущего года. В перечень работ включена также замена малых архитектурных форм, озеленение территорий и проведение демонтажных работ. С полным перечнем адресов можно будет ознакомиться на сайте администрации муниципалитета.

Данный проект реализуется при поддержке министерства чистоты Московской области с целью создания современной и удобной городской среды для жителей округов.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.