В Ленинском округе стартовал поиск рабочих мест для жителей Курской области

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов в ходе оперативного совещания с профильными заместителями поручил начать оперативный поиск рабочих мест в организациях муниципалитета для эвакуированных жителей Курской области. Об этом сообщает пресс-служба главы округа.

«Еще одним важным вопросом совещания стала помощь жителям Курской области, оказавшимся в сложной ситуации. В нашем округе организованы несколько пунктов сбора гуманитарной помощи. Здесь принимают одежду, длительные продукты, воду, бытовую технику, генераторы и прочее. Из Курской области эвакуированы более 8000 человек, и важно не только обеспечить их необходимым, но и помочь адаптироваться в новом регионе. По поручению Андрея Юрьевича Воробьева мы начинаем поиск вакансий в организациях округа и подготавливаем места для проживания», — написал в своем Telegram-канале Станислав Каторов.

Поиском вакантных мест для жителей Курской области займутся профильные заместители главы округа по социальной политике и экономическому развитию.

«На данный момент на территории нашего округа нам необходимо разместить три семьи, места готовы предоставить в двух монастырях, а также в гостиничном комплексе „АстроПлаза“. Кроме того, желание трудоустроиться на территории Ленинского округа изъявили 55-летняя и 23-летняя эвакуированные женщины. Активно занимаемся поиском рабочих мест. Сложившаяся ситуация требует от нас комплексного и чуткого подхода — необходимо обеспечить людей всем необходимым для восстановления нормальной жизни», — сказала заместитель главы округа Татьяна Квасникова.

Ранее губернатор заявил, что основная задача властей Подмосковья — помощь детям из Курской области, эвакуированным из-за атаки ВСУ на регион.

«Мы постоянно на связи с врио губернатора Курской области. Первое, о чем попросил Алексей Смирнов — помочь детям. Сейчас это наша основная задача», — заявил Воробьев.