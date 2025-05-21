В Ленинском округе состоялась 56-я Спартакиада допризывной молодежи

На стадионе «Металлург» прошла 56-я Спартакиада допризывной молодежи Ленинского городского округа 2025. В спортивном мероприятии приняли участие 8 команд школьников муниципалитета. Победителем Спартакиады в комплексном зачете стала команда из Видновской школы № 7, набравшая в комплексном зачете 3040 баллов, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Проведение Спартакиады допризывной молодежи — это важная традиция в Ленинском городском округе, направленная на патриотическое воспитание и физическую подготовку подрастающего поколения. Отрадно видеть, с каким энтузиазмом ребята принимают участие в соревнованиях, демонстрируя не только спортивные навыки, но и командный дух, и волю к победе. Выражаю признательность всем участникам, организаторам и судьям за отличную работу и вклад в развитие спорта в нашем округе», — приводятся в сообщении слова начальника отдела по физической культуре и спорту администрации Ленинского округа Ольги Перминовой.

В пресс-службе отметили, что по итогам Спартакиады второе место заняла команда Видновского художественно-технического лицея, набрав 2706 баллов, а третьими стали учащиеся Развилковской школы с результатом 2643 балла. Соревнования включали девять дисциплин: спринт на 100 м, забег на 2000 м, метание учебной гранаты, стрельба из пневматической винтовки, норматив по разборке-сборке автомата, прыжок в длину с места, упражнение на пресс, подтягивания на турнике и строевая подготовка. Все команды продемонстрировали достойный уровень физической подготовки.

Наград также были удостоены особо отличившиеся юноши. В комплексном зачете первое место занял ученик Видновской школы № 7 Егор Овчинников, второе место — Виталий Попов из Володарской школы, а третье место разделили Алексей Довбыш из Видновской школы № 7 и Максим Павкин из Видновского художественно-технического лицея. Судейство соревнований обеспечивали представители спортивной школы «Олимп», оборонно-спортивного клуба «Ратник» Ленинского округа, а также представителями администрации муниципалитета и Дворца спорта «Видное».

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