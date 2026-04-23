В Ленинском округе провели выездную администрацию в Володарском

Встреча с жителями поселка Володарского прошла 21 апреля в Ленинском округе Подмосковья на базе местной школы. Представители администрации, депутаты и профильные службы ответили на вопросы более 40 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече формата «выездной администрации» участвовали первый заместитель главы округа Владимир Иванов, заместители главы, руководители управлений, депутаты совета депутатов, представители ассоциации ветеранов СВО, фонда «Защитники Отечества», полиции и налоговой инспекции.

«Такие встречи позволяют напрямую взаимодействовать с жителями, оперативно фиксировать проблемные вопросы на местах и подключать все необходимые службы для их решения. Это повышает эффективность работы и позволяет быстрее реагировать на обращения», — отметил Владимир Иванов.

Жители предложили создать в поселке центр культурно-досуговой деятельности, поскольку детям приходится посещать кружки в других населенных пунктах. Владимир Иванов сообщил, что совместно с министерством спорта Московской области при поддержке губернатора Андрея Воробьева в Володарском планируют построить многофункциональный спортивный комплекс в 2027–2028 годах. Вопрос открытия досугового центра взят в проработку.

Также участники встречи подняли темы ликвидации несанкционированной свалки на территории бывшего лагеря «Лесные Дали», расселения аварийного жилья, состояния дорог и транспортной доступности, благоустройства дворов, освещения, установки остановочных павильонов, экологии, обращения с безнадзорными животными и тарифов ЖКХ. Часть разъяснений жители получили сразу, остальные обращения профильные отделы приняли в работу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.