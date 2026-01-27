В Ленинском округе провели профилактический рейд по безопасности при перевозке детей

В Ленинском городском округе 25 января сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие, направленное на повышение уровня безопасности при перевозке несовершеннолетних пассажиров. Акция была организована в местах массового пребывания граждан и носила разъяснительный характер, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Профилактика и разъяснительная работа с водителями остаются одним из самых эффективных инструментов снижения детского дорожно-транспортного травматизма. Использование детских удерживающих устройств должно быть обязательным при каждой поездке, независимо от расстояния», — отметила инспектор группы пропаганды дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Ленинскому округу Ирина Чекмарева.

В ходе мероприятия сотрудники полиции напомнили водителям о требованиях пункта 22.9 Правил дорожного движения Российской Федерации, согласно которым перевозка детей допускается только с использованием детских удерживающих систем, соответствующих росту и весу ребенка. Особо подчеркивалось, что устройство ФЭСТ не является детским удерживающим устройством, а относится к адаптерам ремня безопасности. Водителям также напомнили о необходимости соблюдения мер предосторожности на парковочных пространствах и вручили тематические информационные материалы.

Всего было остановлено и проверено более 49 транспортных средств, нарушений правил перевозки детей не выявлено. Работа по профилактике правонарушений в сфере дорожного движения ведется на системной основе. Совместно с подразделениями Госавтоинспекции на территории Ленинского округа регулярно проводятся профилактические рейды, в том числе мероприятия «Трезвый водитель», направленные на повышение дисциплины участников дорожного движения и обеспечение безопасности на дорогах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.