В Ленинском округе провели муниципальное родительское собрание на тему защиты жизни детей

В Видновской гимназии подмосковного Ленинского городского округа 12 ноября состоялось муниципальное родительское собрание «Безопасное детство», посвященное комплексному подходу к защите жизни и здоровья школьников. Мероприятие объединило специалистов ключевых ведомств и родительскую общественность для открытого диалога о современных угрозах для детей. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Главная цель нашей встречи — это открытый диалог с родителями, чтобы услышать их мнение и, в свою очередь, донести ключевые правила о том, как обеспечить безопасность детей на улицах нашего города», — отметила инспектор группы пропаганды дорожного движения, капитан полиции Ирина Чекмарева.

В собрании приняли участие сотрудники МЧС, прокуратуры, полиции и Госавтоинспекции, которые осветили наиболее актуальные вопросы детской безопасности. Среди основных тем — профилактика опасного увлечения «зацеперством», правила пожарной безопасности, противодействие мошенничеству с участием несовершеннолетних и обеспечение безопасности на дорогах, в общественных пространствах. Статистика, приведенная сотрудниками ГИБДД, свидетельствует о необходимости усиления профилактической работы: за последние десять месяцев на дорогах округа произошло 14 ДТП с участием детей, в которых несовершеннолетние получили травмы.

«Такие встречи очень полезны, поскольку на них поднимают важные проблемы. Сегодня я сделала для себя вывод, что нужно больше разговаривать с детьми на такие темы и предупреждать об опасностях, чтобы уберечь их от необдуманных поступков», — поделилась жительница округа Олеся Еремкина.

В рамках профилактической встречи заместитель городского прокурора Александр Саломаткин провел открытый диалог с медицинскими работниками Видновской больницы, в ходе которого разъяснил распространенные схемы мошенников и подробно разобрал с коллективом конкретные примеры противоправных действий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.