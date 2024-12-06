В Ленинском округе прошло благотворительное мероприятие в поддержку Владислава Синилкина

В Ленинском городском округе на территории кинотеатра «Искра» прошло благотворительное мероприятие «От сердца к сердцу» в помощь юному жителю города Видное Владиславу Синилкину, где все собранные средства пойдут на его реабилитацию, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Как взрослые, так и маленькие подготовили еду, различные игрушки, нарисовали картины для продажи на ярмарке. Они старались все сделать очень качественно, с душой, чтобы это приносило радость. Все собранные денежные средства мы отправляем Владу», — сказала руководитель комитета по дополнительному образованию торгово-промышленной палаты Ленинского городского округа Екатерина Лысенко.

Данное мероприятие прошло по инициативе сообщества для предпринимателей «ПРО Бизнес» при поддержке администрации Ленинского городского округа. Благотворительную ярмарку организовали при помощи учащихся «IQ Центр» и семейные классы «Поступи» под руководством Лысенко Екатерины. В благотворительном концерте приняли участие местные творческие коллективы, представив свои невероятные номера в поддержку Владислава. Маленькие участники мероприятия специально для благотворительной ярмарки подготовили различные изделия ручной работы.

«У меня недавно были соревнования по плаванию, и я очень волновался. Благодаря огромной поддержке, я собрал всю волю в кулак и выполнил нормативы на кандидата в мастера спорта. Меня поддерживают даже те люди, которых я не знаю. Для меня это очень важно и трогательно», — поделился Владислав.

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