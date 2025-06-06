В Ленинском округе прошел первый экологический забег летнего сезона

В Ленинском городском округе на территории Дыдылдинского лесопарка прошло первое в текущем сезоне спортивно-экологическое мероприятие «Плоггинг-забег Первых», приуроченное ко Дню эколога. Участники забега, преодолев дистанцию за 40 минут, внесли свой вклад в очистку окружающей среды, собрав 10 мешков мусора, включая крупногабаритные отходы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Экологический забег продемонстрировал, как можно объединить спорт, экологическую ответственность и активную общественную позицию. Участники не только испытали свои физические возможности, но и внесли вклад в улучшение экологического состояния округа. Также выражаем благодарность территориальному отделу „6 микрорайон“ за оказанную поддержку и помощь в организации мероприятия», — приводятся в сообщении слова председателя местного отделения «Движения Первых» Ксении Жуковой.

Победителей определяли по объему собранного мусора. Лучшие участники были награждены брендированными призами от «Движения Первых», такими как панама, зонт и дождевик, а также получили почетные грамоты. Первое место заняла Екатерина Шершнева из Видновской гимназии, второе — Виктория Струкова из Видновского художественно-технического лицея, а третье — Татьяна Смагина из Видновской школы № 10.

Все участники забега получили грамоты за участие и памятные подарки — стикеры «Движения Первых». Организаторы планируют продолжать проведение подобных мероприятий, вовлекая все больше горожан в заботу об окружающей среде.

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