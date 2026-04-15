В Ленинском округе Подмосковья построят мусороперегрузочную станцию

Строительство малой мусороперегрузочной станции завершается в Ленинском городском округе Подмосковья. Объект проинспектировал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко, ввод станции намечен на конец апреля — начало мая, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Игорь Даниленко вместе с депутатом Государственной думы Аллой Поляковой и главой округа Станиславом Каторовым посетил строительную площадку и проверил ход работ. Мощность будущей станции составит до 50 тыс. кубометров отходов.

«Мини-мусороперегрузочная станция представляет собой пресс-компактор, который принимает отходы от мусоровозов и уплотняет их внутри специальных бункеров. Это первый подобный проект не только в области, но и стране. Ближайшая к Ленинскому станция находится в Домодедове, что усложняет логистику. Новый объект позволит оптимизировать маршруты спецтехники, снизить износ машин и расход топлива. Практику планируем масштабировать в регионе», — сказал министр.

На площадке уже выполнены разработка грунта, укладка геотекстиля и песчаного основания, устроен нижний слой бетона, возведен ангар и подведено водоснабжение. Работы идут по графику.

На станции установят 10 пресс-компакторов китайского производства, приобретенных по программе льготного лизинга. Оборудование находится на стадии отгрузки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.