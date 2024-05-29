В подмосковном Ленинском городском округе на базе видновского Историко-культурного центра открылась выставка «Мишкины истории». Организаторы представили свыше 200 авторских работ выполненных в различных техниках: авторская игрушка, керамика, дерево, вязание, изобразительное искусство, лепка и многое другое, сообщила пресс-служба главы муниципального образования Станислава Каторова.

«В преддверии Дня защиты детей мы решили представить жителям Ленинского городского округа выставку „Мишкины истории“. Образ медведя всегда служил вдохновением для создания авторских работ. Здесь представлены и классические мишки тедди и медведи выполненные по старинным выкройкам, а также на выставке можно увидеть все техники, которые существуют в России в настоящее время. Кроме визуальной картинки зритель может услышать интересную историю создания первой игрушки-мишки, почему тедди носит такое название и многое другое. Выставка интересной для любого возраста, а малышей на выставке мы угощаем мармеладными мишками», — сказала организатор выставки Ольги Новак.

В первый день открытия выставки «Мишкины истории» ее посетили свыше 200 жителей Ленинского городского округа. Кроме медведей выполненных в различных техниках, на выставке представлен арт-объект — самый большой плюшевый медведь в России, с которым можно сфотографироваться.

Выставка проходит по адресу: город Видное, улица Заводская, дом 2, в здании Историко-культурного центра и продлится до 21 июля.

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