В Ленинском округе открыли 69 групп раннего возраста для малышей

В начале учебного года в Ленинском городском округе начали работу 69 групп раннего возраста, которые смогут посещать почти 2 тыс. детей до трех лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Ленинском городском округе в начале учебного года начали работу 69 групп раннего возраста для почти 2 тыс. детей до трех лет. Их организовали в рамках указа президента Российской Федерации о совершенствовании госполитики в сфере образования и поддержке семей с детьми.

Начальник управления образования администрации Ленинского городского округа Наталия Киселева отметила, что при организации групп учитывают потребность родителей в безопасной и комфортной адаптации детей к детскому саду.

«Работа групп раннего возраста — это особая ответственность. Мы понимаем, что для родителей первый опыт детского сада связан с тревогой и надеждой, поэтому создаем все условия, чтобы каждый малыш чувствовал себя в безопасности, а мамы и папы были спокойны», — отметила Киселева.

Одним из примеров организации работы с малышами в администрации назвали МАОУ «Образовательный центр „Успех“. В группах занимается воспитатель Арюна Музраева, которая более пяти лет работает в дошкольном образовании, имеет высшее образование и первую квалификационную категорию.

«Самое главное в работе с малышами — это доверие и тепло. Ребенок должен чувствовать, что его здесь любят и ждут, тогда он открывается, начинает познавать мир, задавать вопросы, творить», — поделилась воспитатель образовательного центра «Успех» Арюна Музраева.

В пресс-службе добавили, что педагог применяет современные образовательные технологии. В группе создана благоприятная психологическая атмосфера, а дети получают заботу и внимание.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.

Инициативы по нацпроекту «Семья» помогают родителям чувствовать себя увереннее и строить планы на будущее. Разработана комплексная система помощи. Например, многодетные родители могут рассчитывать на льготы при оплате ЖКХ, бесплатное питание в школах, проезд, посещение спортивных и культурных учреждений, а также федеральные и региональные выплаты.