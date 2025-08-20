В Ленинском округе обсудили вопросы безопасности в школах в преддверии Дня знаний

В Ленинском городском округе прошло расширенное заседание антитеррористической комиссии. В ходе мероприятия были представлены доклады начальника управления образования администрации округа, а также руководителей отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому округе МЧС России по Московской области, отдела вневедомственной охраны Росгвардии и УМВД России по Ленинскому городскому округу. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«В текущем году в России правоохранительными органами было предотвращено 172 теракта, в том числе 9 нападений на образовательные организации. Это не сухие цифры, а показатель активности террористов, а также работы силовых структур, скоординированная работа которых позволила остановить преступления. Наша цель — противодействие возможным террористическим угрозам и обеспечение безопасности жителей округа», — подчеркнул заместитель главы Ленинского городского округа Эдуард Арадушкин.

В пресс-службе подчеркнули, что на заседании комиссии был рассмотрен вопрос готовности округа к проведению Дня знаний. Особое внимание было уделено состоянию антитеррористической защищенности образовательных учреждений и принятию дополнительных мер для предотвращения террористических актов в преддверии нового учебного года, а также обеспечению пожарной безопасности в школах и других учебных заведениях. В целях снижения возможных рисков было принято решение о проведении торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний, в помещениях школ.

Кроме того, на заседании комиссии также рассмотрели вопросы обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий, посвященных Дню города, и готовности служб к действиям при возникновении экстренных ситуаций.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.