В Ленинском округе обсудили реконструкцию Советской площади

Встреча с жителями по реконструкции Советской площади в Видном прошла 14 апреля в Ленинском округе. В обсуждении приняли участие депутат Госдумы Роман Терюшков и глава округа Станислав Каторов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект благоустройства исторического центра Видного стал победителем Всероссийского конкурса и получил грант Минстроя России. Работы планируют начать в 2026 году.

«Проект благоустройства исторического центра Видного стал победителем Всероссийского конкурса, на его реализацию выделен грант от Минстроя России. Наша цель — создать современное общественное пространство, которое объединит историческое наследие и потребности жителей всех возрастов. Начало работ запланировано уже на этот год», — отметил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

В рамках реконструкции запланированы масштабное озеленение, обновление инфраструктуры и демонтаж объектов, нарушающих исторический облик площади. Перед Дворцом культуры «Видное» обустроят зону ожидания с навесами, качелями и скамейками. Слева от главного фасада появится площадка для небольших мероприятий, справа — зона отдыха. Отдельное внимание уделят организации удобного и безопасного движения.

Кроме того, в 2026 году в округе благоустроят Коробовский лесопарк, продолжат работы в сквере «Сосенки» площадью около 0,5 гектара и приступят к первому этапу обновления Тимоховского парка площадью 8,6 гектара. Проекты направлены на создание комфортных общественных пространств и объединение ключевых точек притяжения в единую среду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.