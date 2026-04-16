В Ленинском округе обновили парк пожарной техники

Две новые автоцистерны поступили в пожарные подразделения Ленинского городского округа. Техника направлена в часть №28 в Видном и подразделение поселка Развилка для реагирования на пожары и ДТП, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В пожарно-спасательную часть №28 города Видное передали высокопроходимую автоцистерну АЦ 3,0-40 на шасси «Урал NEXT 4320». Еще одна автоцистерна АЦ 4,0-40 на базе КАМАЗ поступила в подразделение поселка Развилка. Обновление парка позволило повысить готовность к ликвидации пожаров и дорожно-транспортных происшествий.

«Эти автоцистерны отличаются улучшенной эргономикой и более удобным размещением личного состава. Машины оснащены современным аварийно-спасательным оборудованием, включая медицинские укладки и спинальные щиты, что позволяет оказывать помощь пострадавшим непосредственно на месте происшествия. Отдельно отмечу высокую проходимость техники, что особенно важно при работе в труднодоступной местности и при тушении природных пожаров», — пояснил заместитель начальника второго спасательного отряда федеральной противопожарной службы Александр Сотников.

Автоцистерна на базе «Урал NEXT 4320» предназначена для доставки к месту происшествия до 3 кубометров воды и пенообразователя. Машина оснащена современным насосным оборудованием и системой прожекторного освещения с дистанционным управлением, адаптирована для работы в условиях бездорожья. В кабине предусмотрены места для семи человек, установлены системы климат-контроля и помощи водителю.

В пресс-службе добавили, что в 2025 году в подразделения округа также поступили две единицы пожарной техники. Сейчас группировка сил и средств насчитывает 43 человека и 20 единиц техники, из них к пожарно-спасательному гарнизону относятся 20 сотрудников и 7 машин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.