В лагере «Смена» округа Лосино-Петровский прошла встреча с сотрудником наркодиспансера

В лагере с дневным пребыванием детей «Смена» прошла встреча с сотрудником наркологического диспансера. Оксана Александровна рассказала о вреде курения электронных сигарет и вейпов, употребления наркотических веществ, о влиянии их на организм, последствиях, а также об ответственности, предусмотренной действующим законодательством РФ, за употребление, хранение и распространение наркотических веществ. Об этом сообщила пресс-служба адмнистрации городского округа.

Беседа прошла в доступной для подростков форме, с яркими примерами из профессиональной практики врача-нарколога. Данное мероприятие дало ребятам возможность получить больше информации о вреде никотина, алкоголя и наркотиков и о том, к чему могут привести последствия пагубных привычек.

Воспитанники лагеря пришли к выводу, что только здоровые физически, интеллектуально и морально люди могут быть полезны своей стране.

Ребята с большим вниманием отнеслись к такой серьезной теме, задавали вопросы, поблагодарили специалиста за интересную беседу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что летняя оздоровительная кампания в регионе охватит около 180 тыс. ребят. Она стартовала 30 мая.

«Традиционно мы вместе с муниципалитетами серьезно готовимся к летней кампании. В этом году она охватит порядка 180 тыс. ребятишек. На выбор родителей — 105 загородных лагерей в Рузе, Истре, Коломне, Пушкинском округе и других территориях. Кроме того, будут работать 960 пришкольных лагерей — они тоже востребованы. Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы каждая локация, куда мы направляем детей, отвечала самым строгим требованиям и стандартам безопасности, удобства», — заявил Воробьев.