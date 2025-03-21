В Курской области спасают домашних животных с оторванными лапами

Директор благотворительного фонда помощи животным без владельцев «Право жить» Екатерина Жильникова рассказала, что в Курской области волонтеры и военнослужащие организовали работу по спасению домашних животных, пострадавших во время обстрелов, пишет ТАСС .

«Осколочные ранения, оторванные лапы, травмы глаз, контузии», — рассказала она о травмах животных.

Жильникова отметила также, что животные истощены.

По ее словам, с августа фонд смог спасти 170 животных, основная работа была проделана волонтерами из Донецкой Народной Республики.

Ранее Подмосковье были доставлены 37 собак из приюта «Право Жить», расположенного в Курской области, где в настоящий момент идут боевые действия. Животных расположили в поселке Торфяное на базе Московского государственного зоологического парка (ГАУ «Московский зоопарк») в Лотошине.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.